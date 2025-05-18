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Третья ракетка мира, теннисист Карлос Алькарас стал победителем римского турнира "Мастерс" благодаря победе над первой ракеткой мира Янником Синнером.

Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. По ходу встречи Алькарас трижды выполнил подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех.

Тем временем Синнер выполнил один эйс, допустил три двойные ошибки и заработал два брейк-пойнта. В результате игра завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:1.

Ранее первая ракетка России Даниил Медведев рассказал, что во время матча против Лоренцо Музетти в четвертом круге "Мастерс" подвергся оскорблениям со стороны болельщиков.

Медведев отметил, что в какие-то моменты отреагировал на оскорбления, но при этом он назвал атмосферу там хорошей. Спортсмен отметил, что играл в обстановках, где "намного больше стараются вывести из себя".