Первая ракетка мира Синнер опроверг слухи об отношениях с русской моделью Лието

Фото: ТАСС/ABACA/Giordano Riccardo/Marechal Aurore

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер опроверг слухи об отношениях с русской моделью Ларой Лието. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что Лието была замечена на трибуне теннисного клуба Монте-Карло во время тренировки итальянца. После пара якобы вместе отправилась в ресторан. Кроме того, Синнер и Лието засняли целующимися.

В ноябре прошлого года Синнер расстался с российской теннисисткой Анной Калинской, с которой он начал встречаться весной 2024-го.

Тогда журналисты обратили внимание, что Калинская отписалась от Синнера в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена). При этом россиянка также поставила лайк на один из комментариев подписчика о том, что итальянец недостаточно ценит теннисистку из РФ.