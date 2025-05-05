Первая ракетка мира Синнер опроверг слухи об отношениях с русской моделью Лието

05 мая, 19:03Спорт
Фото: ТАСС/ABACA/Giordano Riccardo/Marechal Aurore
Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер опроверг слухи об отношениях с русской моделью Ларой Лието. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что Лието была замечена на трибуне теннисного клуба Монте-Карло во время тренировки итальянца. После пара якобы вместе отправилась в ресторан. Кроме того, Синнер и Лието засняли целующимися.
В ноябре прошлого года Синнер расстался с российской теннисисткой Анной Калинской, с которой он начал встречаться весной 2024-го.
Тогда журналисты обратили внимание, что Калинская отписалась от Синнера в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена). При этом россиянка также поставила лайк на один из комментариев подписчика о том, что итальянец недостаточно ценит теннисистку из РФ.