WADA объяснило разницу в сроках дисквалификации теннисиста Синнера и фигуристки Баркеро

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Разница в сроках дисквалификации за нарушение антидопинговых правил первой ракетки мира Янника Синнера и испанской фигуристки Лауры Баркеро заключается в разных версиях попадания веществ в организм. Об этом говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA), текст которого приводит агентство Associated Press.

О том, что Синнер получил отстранение на три месяца, стало известно 18 февраля. В марте прошлого года в его пробах был обнаружен метаболит клостебола. При этом теннисист убедил WADA, что запрещенный стероид попал в его организм через массажиста.

В свою очередь, Баркеро по решению агентства была исключена на шесть лет за употребление аналогичного препарата.

"Фундаментальное различие между этими двумя случаями заключается в том, что версия Баркеро о том, как вещество попало в ее организм, была неубедительной, поэтому обстоятельства остались неизвестными для WADA", – говорится в заявлении.

Когда как Синнер привел четкие объяснения обнаружения у него допинга, отметили в WADA, добавив, что они изложенные в решении первой инстанции. Вместе с тем в агентстве указали, что Баркеро подписала соглашение о разрешении дела, где указывались сроки наложенных санкций.

Если спортсменка была против, она имела право ничего не подписывать и передать дело на рассмотрение в CAS (Спортивный арбитражный суд. – Прим. ред.), добавили там.

Ранее решение о дисквалификации было принято в отношении российского боксера Григория Дрозда. Его отстранили на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил.

Боксер нарушил правила 28 сентября 2014 года, причем начиная с этой даты и по 9 сентября того же года его результаты были аннулированы. Также в сентябре прошлого года Международное агентство допинг-тестирования (ITA) отстранило его от участия в соревнованиях. Дрозд сможет вновь участвовать в них с 8 сентября 2028 года.