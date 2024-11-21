Corriere dello Sport: россиянка Калинская рассталась с первой ракеткой мира Синнером

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/annakalinskaya78

Российская теннисистка Анна Калинская рассталась с первой ракеткой мира Янником Синнером, с которым начала встречаться весной 2024 года. На это указало итальянское издание Corriere dello Sport, обратив внимание на отсутствие россиянки на матчах итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине.

Как сообщает местное издание, итальянского теннисиста и российскую спортсмену уже на протяжении долгого времени не видели вместе, а на победном для Синнера турнире в Турине на трибунах сидела не Калинская, а бывшая девушка первой ракетки мира Мария Браччини.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что Калинская отписалась от Синнера в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена). При этом россиянка также поставила лайк на один из комментариев подписчика о том, что итальянец недостаточно ценит теннисистку из РФ.

В июне Синнер после завершения Открытого чемпионата Франции возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АРТ). В этом сезоне итальянец завоевал три из 13 своих титулов, а также выиграл Открытый чемпионат Австралии, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева.

