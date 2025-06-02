Мирра Андреева назвала мучением матч против Дарьи Касаткиной на Roland Garros

Фото: ТАСС/AP/Christophe Ena

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что для нее было мучением играть с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Ее слова передает ТАСС.

"Как соперницу я ее ненавижу, хотя она неплохой человек. Я рада, что сохранила спокойствие в сложный момент второго сета. Я понимала, что если до конца верить в себя, то все получится", – отметила россиянка.

Андреева, которая была посеяна на турнире под 6-м номером, выиграла Касаткину со счетом 6:3, 7:5. У второй был 17-й номер посева.

Теперь россиянка встретится в четвертьфинале с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и француженкой Лоис Буассон. Андреева обрадовалась, что прошла в четвертьфинал. Она также осталась довольна тем уровнем игры, который продемонстрировала во время матча с Касаткиной.

Ранее первая ракетка России Даниил Медведев проиграл британцу Кэмерону Норри в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5 в пользу британского спортсмена.

