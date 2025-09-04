Российские теннисисты выбыли с US Open

Фото: ТАСС/Zuma/Scott Stuart

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на Открытом чемпионате США (US Open). Ни в одном из разрядов турнира не осталось представителей России, пишет "Газета.ру".

Кудерметова выступала с представительницей Бельгии Элисе Мертенс. В полуфинале спортсменка встречалась с чешкой Катержиной Синяковой и американкой Тэйлор Таундсенд. В результате Кудерметова и ее партнерша потерпели поражение в двух сетах со счетом 3:6, 6:7 (3:7).

В предыдущем раунде Кудерметова и Мертенс выбили из борьбы обладательниц серебряных медалей Олимпийских игр в Париже Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.

В финале женских парных соревнований Синякова и Таундсенд будут играть с канадкой Габриэлой Дабровски и австралийкой Эрин Рутлифф.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован на 42,5 тысячи долларов за поведение на матче US Open. Спортсмен играл против француза Бенжамена Бонзи и устроил скандал из-за выбежавшего на поле фотографа.

В итоге россиянин проиграл матч и выбыл из чемпионата. Медведев не смог сдержать эмоций и начал бить ракеткой о корт, из-за чего та сломалась.

