Теннисист Медведев оштрафован на 42,5 тыс долларов за поведение на US Open

Фото: Getty Images/Elsa

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на 42,5 тысячи долларов за поведение на матче открытого чемпионата США US Open, сообщает телеканал ESPN.

Спортсмен играл против французского теннисиста Бенжамена Бонзи и устроил скандал из-за выбежавшего на поле фотографа. В итоге россиянин проиграл матч и вылетел с чемпионата. Медведев не смог сдержать эмоций и начал бить ракеткой о корт, из-за чего она сломалась.

В итоге его оштрафовали на 30 тысяч долларов за неспортивное поведение и еще на 12,5 тысячи долларов за сломанную ракетку.

Это уже второй подобный инцидент с участием Медведева. Ранее он сломал ракетку на стартовом матче Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open.

В какой-то момент россиянин в порыве эмоций начал бить ракеткой по сетке. Кроме спортивного снаряда, повреждена была и сама сетка.

