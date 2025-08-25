Российский теннисист Медведев сломал ракетку после вылета с US Open

Фото: Getty Images/Elsa

Российский теннисист Даниил Медведев сломал ракетку после вылета с открытого чемпионата США US Open, передает RT.

Он проиграл французскому спортсмену Бенжамену Бонзи в пяти сетах и не смог выйти во второй круг чемпионата. Он уступил со счетом 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6. На счету российского теннисиста 21 эйс, 10 двойных ошибок при шести реализованных брейк-пойнтах из 19.

Кроме того, во время матча Медведев устроил скандал. Это произошло во время третьего сета, когда француз на матчболе первым подал мяч в сетку, а на корт выбежал фотограф, который решил, что игра завершилась.

Судья удалил фотографа и вернул Бонзи первую подачу, и это разозлило Медведева.

"Ты мужчина? Почему ты дрожишь? Что с тобой, а? Ты домой хочешь?" – спрашивал россиянин у судьи.

Из-за этого игра прервалась на шесть минут. Француз не смог подать на матч, и Медведев забрал гейм. В результате сет перешел на тай-брейк, который россиянин выиграл.

Однако после проигрыша матча Медведев не смог сдержать эмоций и начал бить ракеткой о корт, из-за чего она сломалась.

