Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Фото: ТАСС/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Российская теннисистка Мария Шарапова была введена в Международный зал теннисной славы. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Официальная церемония прошла в американском городе Ньюпорт. О включении Шараповой в Зал славы объявила 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс.

Также на мероприятии введения в Зал славы удостоились теннисисты, братья-близнецы Боб и Майк Брайаны.

Ранее СМИ сообщали о том, что Шарапова выставила на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе. Дом с видом на океан был оценен в 24,995 миллиона долларов. Агент по недвижимости Сюзан Перриман рассказала, что теннисистка решила продать недвижимость, так как планирует проводить больше времени в Европе.