Эксперт Денисова-Мельникова: письмо от руки помогает созданию нейронных связей в мозге

У человека появляются новые нейронные связи при письме от руки, а также развивается мелкая моторика. Отказ от этого может повлечь деградацию мозга и даже прогрессирующую деменцию. Об этом заявила "Абзацу" нейропсихолог Юлия Денисова-Мельникова.

По словам специалиста, письмо от руки сопоставимо с массажем мозга. Держать ручку или карандаш в руках дети учатся в совсем юном возрасте, однако по мере взросления нельзя забывать этот навык. Это помогает развивать гибкость мышления и налаживать нейронные связи.

"Когда мы идем по пути упрощения каких-то функций, ненужные нейронные связи просто уничтожаются, чтобы не тратить на них много энергии, происходит когнитивная деградация", – подчеркнула она.

Также Денисова-Мельникова отметила, что необратимые изменения при деменции, одном из самых опасных заболеваний мозга, начинаются задолго до появления заметных нарушений поведения – за 20–30 лет. При этом разрушение нейронных связей может начинаться уже примерно с 40 лет.

Эксперт подчеркнула, что в реабилитации пожилых людей значительную роль играет возвращение к письму от руки – это способствует более быстрому восстановлению нейронных связей. При этом деменция по-прежнему остается заболеванием без эффективного лечения, а запущенные изменения невозможно обратить вспять, поэтому заботиться о когнитивном здоровье важно заранее.

В России 23 января отмечается День ручного письма – праздник, посвященный искусству красивого почерка и рукописного текста.

Ранее россиянам рассказали, как снизить риск деменции. Для сохранения памяти и ясного ума нужно выполнять интеллектуальную работу – разгадывать кроссворды, учить стихотворения и играть в игры, где необходимо составлять слова. Кроме того, можно выполнять привычные дела нестандартным образом.


