27 января, 16:15Город
В Москве спасли упавшего между ванной и стеной пухлого кота
В "СпасРезерве" пояснили, большой вес питомца обусловлен состоянием его здоровья. Кота взяли из приюта 7 лет назад, в то время он попал под машину и был очень тяжело травмирован. Однако несмотря на здоровье кот не потерял интерес к жизни и приключениям.
Животное попыталось пролезть к стояку водоснабжения, который был открыт из-за прорыва трубы. В результате кот с унитаза провалился в пространство между ванной и стеной. Пытаясь выбраться, кот сломал когти и стер подушечки на лапах.
"Хозяева пробовали помочь питомцу, но все тщетно. О сохранности имущества речи не шло, люди очень переживали", – говорится в сообщении.
В результате спасатели выпилили часть гипсокартонной перегородки и освободили кота.
Ранее в американском городе Бингемтон спасатели вытащили застрявшую пухлую белку из мусорного контейнера. Инцидент произошел в канун Рождества. Белка не могла сама выбраться. После спасательной операции ее доставили в реабилитационный центр, а на следующий день выпустили на свободу.