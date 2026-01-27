В Москве спасли упавшего между ванной и стеной пухлого кота

В Москве спасатели помогли пухлому коту, провалившемуся в пространство между ванной и стеной. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "СпасРезерв" в телеграм-канале.

В "СпасРезерве" пояснили, большой вес питомца обусловлен состоянием его здоровья. Кота взяли из приюта 7 лет назад, в то время он попал под машину и был очень тяжело травмирован. Однако несмотря на здоровье кот не потерял интерес к жизни и приключениям.

Животное попыталось пролезть к стояку водоснабжения, который был открыт из-за прорыва трубы. В результате кот с унитаза провалился в пространство между ванной и стеной. Пытаясь выбраться, кот сломал когти и стер подушечки на лапах.

"Хозяева пробовали помочь питомцу, но все тщетно. О сохранности имущества речи не шло, люди очень переживали", – говорится в сообщении.

В результате спасатели выпилили часть гипсокартонной перегородки и освободили кота.

Ранее в американском городе Бингемтон спасатели вытащили застрявшую пухлую белку из мусорного контейнера. Инцидент произошел в канун Рождества. Белка не могла сама выбраться. После спасательной операции ее доставили в реабилитационный центр, а на следующий день выпустили на свободу.