Трамп намерен поддерживать хорошие отношения с Венесуэлой

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Штатов сейчас складываются очень хорошие отношения с руководством Венесуэлы и что их необходимо сохранить в таком виде. Об этом он сообщил при общении с журналистами.

"У нас очень хорошие отношения с лидерами Венесуэлы, и мы будем их поддерживать и впредь", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Глава Белого дома также выразил мнение, что Куба очень близка к краху на фоне прекращения поставок нефти из Венесуэлы.

В начале января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Спустя время вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. После этого Трамп поговорил с ней по телефону. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.