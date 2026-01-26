Родригес призвала Венесуэлу выйти из зависимости от США

Фото: ТАСС/EPA/RONALD PENA R

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес выступила с призывом о прекращении зависимости от иностранных принципов, подчеркнув важность внутреннего диалога для разрешения кризиса. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Ultimas Noticias.

"Хватит приказов Вашингтона по политике в Венесуэле; именно венесуэльская политика разрешает наши разногласия и внутренние конфликты", – подчеркнула она.

Родригес также заявила, что возникшие с Вашингтоном разногласия будут решены при помощи "боливарианской дипломатии". По ее словам, объединить народ Венесуэлы удастся за счет стремления обеспечить мир и стабильность в стране.

США 3 января провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Спустя время Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. После этого Трамп поговорил с ней по телефону. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.