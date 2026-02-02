02 февраля, 15:57Происшествия
Пострадавших и разрушений после землетрясения у берегов Крыма нет
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Пострадавших и разрушений в результате землетрясения у берегов Крымского полуострова нет, сообщил пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Сейсмособытие магнитудой 5,1 было зафиксировано в понедельник, 2 февраля, в 13:00 по московскому времени.
Подземные толчки произошли в Азовском море в 78 километрах к северо-западу от Керчи и в 35 километрах к северо-западу от Щелкина. Очаг был зафиксирован на глубине 10 километров.
До этого землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали у побережья Камчатки. Эпицентр располагался в 143 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг находился на глубине 59,4 километра.