Пострадавших и разрушений после землетрясения у берегов Крыма нет

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Пострадавших и разрушений в результате землетрясения у берегов Крымского полуострова нет, сообщил пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Сейсмособытие магнитудой 5,1 было зафиксировано в понедельник, 2 февраля, в 13:00 по московскому времени.

Подземные толчки произошли в Азовском море в 78 километрах к северо-западу от Керчи и в 35 километрах к северо-западу от Щелкина. Очаг был зафиксирован на глубине 10 километров.

До этого землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали у побережья Камчатки. Эпицентр располагался в 143 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг находился на глубине 59,4 километра.

