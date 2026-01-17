Фото: 123RF.com/albund

Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Камчатке. Жители почувствовали толчки силой до трех баллов, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный филиал геофизической службы РАН.

Уточняется, что эпицентр располагался в 190 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Очаг находился на глубине 39 километров. При этом тревога цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали около Курильских островов. Подземные толчки выявили в 194 километрах к югу от Северо-Курильска на глубине 49 километров под морским дном.

До этого землетрясение магнитудой 4 зарегистрировали в Лазаревском районе Сочи. В Центральном районе магнитуда составила 3.