09 декабря
Землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировали у побережья Курил
У побережья южных Курильских островов в ночь на 9 декабря зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,6. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову.
По ее словам, эпицентр землетрясения находился недалеко от японского острова Хоккайдо. На южных Курилах могли ощущаться подземные толчки магнитудой 4.
Ранее на севере Японии в префектуре Аомори произошло сильное землетрясение. Изначально его магнитуда составляла 7,2, но позже увеличилась до 7,6. Из-за ЧП пострадали 30 человек.
Кроме того, после сильного землетрясения было зафиксировано еще 14 подземных толчков. Максимальная их магнитуда составила 6,4, а минимальная – 3,6.
