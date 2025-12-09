Форма поиска по сайту

09 декабря, 04:29

Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 30

Фото: ТАСС/AP

30 человек пострадали в результате землетрясения в Японии 8 декабря. Об этом в ходе пресс-конференции заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити.

Также премьер-министр сообщила об одном сгоревшем доме. По ее словам, ночью 9 декабря было объявлено предупреждение о возможности еще более сильного землетрясения в районе Хоккайдо на севере и Санрику на северо-востоке Японии.

Такаити призвала граждан заранее предпринять меры для защиты от возможного стихийного бедствия.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в северной части Японии 8 декабря. Эпицентр подземных толчков находился к востоку от префектуры Аомори. Наибольшая угроза также возникла для прибрежных зон префектуры Иватэ и острова Хоккайдо.

Позднее в стране было зарегистрировано цунами. Высота волн в районе Аомори составила 40 сантиметров, а на Хоккайдо – 20 сантиметров.

Из-за происходящего в Ассоциации туроператоров России сообщили, что землетрясение не затронуло основные потоки российских туристов и популярные туристические направления. Подземные толчки на севере Японии фиксируются достаточно часто, и данное землетрясение не повлияло на работу крупных аэропортов.

