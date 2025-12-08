NTV: землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Анталье

Фото: 123RF.com/esindeniz

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в турецкой провинции Анталья, сообщает телеканал NTV.

Подземные толчки начались в 13:21 и ощущались в соседних районах. О последствиях землетрясения в настоящее время ничего неизвестно.

Ранее недалеко от Северо-Курильска произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,6. Подземные толчки были зарегистрированы 2 декабря в 07:47 по московскому времени. Их эпицентр располагался в Тихом океане на 89 километров восточнее города на острове Парамушир. Очаг находился на глубине 63 километров.

Другое землетрясение магнитудой 6,5 произошло у западного побережья индонезийской провинции Северная Суматра. Толчки начались в 11:56 по местному времени (07:56 по московскому времени. – Прим. ред.) 27 ноября. Их глубина составила 10 километров.