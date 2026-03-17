Минюст предложил расширить список профессий для осужденных в СИЗО

Минюст России предложил привлекать осужденных в СИЗО к оплачиваемому труду на производствах. Об этом говорится на сайте министерства.

Речь идет о тех, кто отбывает наказание в колонии общего режима, но по решению суда остается в СИЗО. Инициатива ведомства предполагает расширение перечня занятий и разрешение для таких заключенных работать на швейном производстве, изготавливать продукты питания и хлеб, консервировать овощи, собирать брелоки и ручки, стричь других отбывающих наказание, стирать белье, обрабатывать дерево и металл.

В министерстве пояснили, что это позволит увеличить количество рабочих мест для осужденных. На организацию таких участков уйдет от двух до шести месяцев, однако сроки зависят от региона, учреждения и вида производства.

