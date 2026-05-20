"Известия": украинский производитель сборных военных моделей может зарабатывать в РФ

Украинский производитель сборных моделей военной техники ICM Holding, поддерживающий Вооруженные силы Украины (ВСУ), остается на российском рынке. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что компания после февраля 2022 года сделала акцент на моделях, посвященных ВСУ, включая фигурки украинских военных с FPV-дронами, модели бронетехники и различные наборы. Также на сайте ICM Holding публикуются материалы в поддержку Киева и ВСУ.

В это же время в России продолжает работать ООО "АйСиЭм", зарегистрированная в 2004 году. По данным ЕГРЮЛ, 80% компании принадлежат украинским гражданам – владельцу ICM Александру Бузину и его партнеру Сергею Сигорских. Еще 20% ООО контролирует российский бизнесмен Юрий Воронкин.

По данным журналистов, за годы СВО "АйСиЭм" получила свыше 138 миллионов рублей выручки и перечислила в российский бюджет свыше 9,6 миллиона рублей налогов. В самой российской компании заявили, что с 2022 года не торгуют продукцией ICM и работают только с японскими и российскими брендами.

После начала СВО прямые поставки с Украины прекратились, но модели ICM Holding до сих пор можно найти на российских маркетплейсах и в специализированных магазинах. При этом юристы отмечают, что наличие украинских учредителей в российской компании не противоречит законам РФ.

"Если эта компания не нарушает права и законные интересы граждан России, то к ней никаких вопросов нет. Если только доходы компании не направлены на финансирование терроризма, поддержку ВСУ или иные цели борьбы с Российской Федерацией", – сказал заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

Ранее владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был заочно осужден на 14 лет за финансирование украинских вооруженных формирований. 57-летний украинский бизнесмен первые 4 года наказания проведет в тюрьме, а оставшуюся часть – в исправительной колонии строгого режима. Вместе с тем ему необходимо выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

