20 мая, 08:31

Общество

Температура воздуха в Москве опустится до 20 градусов к выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве опустится к выходным до 20–23 градусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В настоящее время в столице воздух прогрелся до 16,1 градуса тепла. По словам синоптика, погода 20 мая будет обусловлена юго-западной периферией антициклона.

Метеоролог уточнил, что в городе будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Порывы юго-восточного и восточного ветра составят 3–8 метров в секунду. Днем прогнозируется 28–31 градус. В связи с этим Тишковец предупредил, что рекорд 1897 года, когда воздух в Москве прогрелся до 29,7 градуса, может быть побит.

Синоптик добавил, что жара сохранится до пятницы, 22 мая. В выходные, по его словам, ожидается до 20–23 градусов. В конце мая прогнозируется прохладная погода.

На фоне жары в столице дополнительно поливают дороги. Это помогает не только содержать дорожное покрытие в чистоте, но и охлаждать его, так как при длительном воздействии солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря постоянному поливу в жару уровень деформации уменьшается.

В связи с жарой водителей попросили быть особенно внимательными за рулем. Столичная Госавтоинспекция посоветовала следить за температурой воздуха в машине, а также за техническим состоянием авто. Кроме того, рекомендуется иметь при себе запас воды и иные прохладительные напитки.

