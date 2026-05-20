В России может стать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий. Об этом сообщает "Коммерсант".

Весенние паводки 2026 года могут нанести ущерб недвижимости россиян на сумму около 5,2 миллиарда рублей, подсчитали в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Это более чем в пять раз превышает прошлогодний показатель.

Основной удар пришелся на Чечню и Дагестан, где после первой волны повреждены 2,7 тысячи зданий, а ущерб составил 1,5 миллиарда рублей. Вторая волна во второй республике оказалась еще разрушительнее. Сейчас высокие риски сохраняются в том числе в Алтайском и Камчатском крае, Новосибирской области, Удмуртии и Самарской области.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) подтвердили, что проблема возмещения ущерба от ЧС стоит остро.

"В 2014–2023 годах природные ЧС сформировали более 80% общего экономического ущерба. В 2024 году их доля составила 77% от совокупного материального ущерба", – рассказал директор домена "Жилье и имущество" одной компании Василий Кургузов.

Например, в 2024 году паводки в Оренбургской области признали ЧС федерального масштаба, ущерб составил 40 миллиардов рублей. Всего же за тот год ущерб от всех ЧС достиг 70,6 миллиарда, из которых 54,3 миллиарда – природные. Серьезный вклад в статистику вносят и лесные пожары.

Несмотря на это, доля застрахованного от ЧС жилья едва достигает 10%. Эксперты объясняют это менталитетом и низкой финансовой грамотностью населения: граждане склонны оформлять страховые полисы только после того, как случается нечто глобальное.

В частности, в Оренбургской области после наводнения 2024 года спрос на страхование имущества резко вырос, однако уже к следующему году люди массово отказались от продления страховок.

Свою роль играет надежда на государство, считает директор департамента страхования имущества и ответственности одной фирмы Илья Лобанов. По его словам, люди уверены, что в тяжелой ситуации о них позаботятся власти, особенно когда в СМИ появляется информация о выделении средств на региональном или федеральном уровне.

Однако страховщики обращают внимание, что эти выплаты крайне невелики и не покрывают реальных расходов. Согласно закону, каждому пострадавшему полагается единовременная помощь в 15,7 тысячи рублей на человека, при частичной утрате – 78,7 тысячи, при полной – 156,8 тысячи.

При этом с 2019 года начали действовать поправки в закон о ЧС, позволяющие регионам самим разрабатывать программы возмещения ущерба жилью через добровольное страхование. Однако, как констатируют в ВСС, за все это время не было утверждено ни одной такой программы.

В российской практике отдельного продукта "страхование от ЧС" не существует. Как уточняет замдиректора департамента андеррайтинга и управления продуктами еще одной организации Станислав Олейников, клиентам предлагают комплексные полисы, где стихийные бедствия являются лишь одним из пунктов покрытия.

Средняя стоимость полиса дифференцируется в зависимости от типа жилья. Страхование деревянного дома обходится примерно в 0,5% от страховой суммы, каменного – в 0,3%, квартиры – в 0,4%.

Таким образом, чтобы застраховать имущество на 3 миллиона рублей, владельцу придется заплатить от 9 до 15 тысяч рублей в год. Однако андеррайтеры стараются не брать на страхование зоны, заведомо подверженные бедствиям, добавляет эксперт Андрей Языков.

Рынок уже активно обсуждает новую версию законопроекта, которая может сделать страхование от ЧС обязательным, подчеркнул начальник управления по работе с регуляторными рисками одной компании Михаил Волохатов. Ключевая идея заключается в уходе от формально добровольной модели к федеральной системе с элементами обязательности.

Концепция предусматривает федеральный статус программы и автоматическую интеграцию оплаты через систему ЖКХ, взносы на капитальный ремонт или единый платежный документ, с возможностью отказа от участия. Кроме того, рассматривается внедрение обязательного страхования для определенных типов жилья, а также распределение ответственности, то есть выплату в пределах базовой суммы берет на себя страховщик, а затраты по катастрофам покроет пул страховщиков или государство.

В настоящее время законопроект рассматривают Минфин, МЧС, Центробанк и ВСС. После утверждения документ будет внесен в Госдуму, и страховщики оценивают вероятность его принятия как высокую. Страховые компании также видят в инициативе множество плюсов, особенно для регионов, часто страдающих от паводков или лесных пожаров.

В ВСС считают, что обязательное страхование значительно увеличит проникновение защиты жилья и обеспечит более полную защиту имущественных интересов граждан.

Однако есть потенциальные сложности. Основное затруднение связано с тарификацией, так как разные территории невозможно унифицировать под единый тариф. Кроме того, население по-прежнему слабо доверяет страхованию, и любой новый обязательный платеж воспринимается как дополнительный налог.

Тяжелая паводковая обстановка установилась в Дагестане и Чечне в конце марта на фоне обильных осадков. Из-за непогоды оказались подтоплены населенные пункты, размыты дороги и повреждены мосты.

Наводнение признали ЧС федерального характера. Из-за последствий паводков было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей.

В апреле ситуацию удалось стабилизировать. В частности, все жилые дома и приусадебные участки Дагестана и Чечни освободились от воды.

В свою очередь, к середине мая в республиках восстановили важную инфраструктуру, поврежденную паводками. Особое внимание уделили финансовым выплатам: уже почти 29 тысяч пострадавших жителей республик получили различные пособия и компенсации.