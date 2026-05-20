Москвичей предупредили о возможных заторах вечером 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Затруднения движения транспорта возможны в центре столицы, а также на Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Кроме того, скопления машин ожидаются на улице Нижней Масловке.

На этих участках средняя скорость может снизиться на 61%, а время в пути увеличиться в два раза. В связи с этим водителей попросили планировать маршруты заранее, в том числе в связи с возможными перекрытиями.

Также автомобилистов призвали не отвлекаться на телефон во время движения. Помимо этого, им порекомендовали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди следующих транспортных средств.

Ранее в ЦОДД отметили, что трафик на столичных дорогах снизится летом на 5–8%. В частности, после майских праздников он уменьшился примерно на 1% – с 2,69 до 2,66 миллиона автомобилей на дорогах в сутки. После этого роста числа машин зафиксировано не было.

На данный момент на городские дороги каждый будний день выезжают порядка 2,66 миллиона автомобилей. Летом число транспортных средств на улицах столицы снизится до 2,45–2,53 миллиона машин в сутки.

