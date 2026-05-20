Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 08:58

Город

В Москве растет число рентген-исследований при минимальной лучевой нагрузке

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Москве сохранили минимальные показатели лучевой нагрузки на пациентов в условиях роста количества исследований, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что испытательная лаборатория Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы проверила 1 762 отчета о дозах облучения пациентов и выяснила, что диагностика соответствует всем международным стандартам безопасности.

"Наша задача – добиваться максимальной диагностической ценности при минимальном воздействии на здоровье пациентов, то есть осуществлять радиационную защиту по принципу "польза выше риска", – сказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы Юрий Васильев.

По его словам, в рамках этой работы специалисты центра ежегодно собирают и анализируют соответствующие отчеты. Выяснилось, что средняя доза при медицинском облучении в 2025 году составила 0,81 миллизиверта, что соответствует стандартам по радиационной безопасности.

При этом для маленьких пациентов младше 18 лет данный показатель удерживается на уровне не выше 0,2 миллизиверта. Достижения настолько низких показателей удалось достичь благодаря регулярной паспортизации рентген-кабинетов, серьезному контролю оборудования и внедрению цифровых сервисов мониторинга.

За прошлый год количество лучевых процедур выросло на 12% по сравнению с предыдущим годом. Это произошло благодаря повышению доступности высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, включая появление новых зданий больниц. Кроме того, увеличение числа процедур коснулось рентгенографии (на 15%) и интервенционных исследований (на 19%).

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что Москва является ведущим российским центром разработок и тестирования медицинских технологий искусственного интеллекта. Всего за последние шесть лет удалось протестировать порядка 200 ИИ-сервисов, из которых 67 уже стали неотъемлемой частью повседневной работы медучреждений мегаполиса.

"Новости дня": московские ученые придумали новый метод лечения гипертонии на основе ДНК

Читайте также


медицинагород

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика