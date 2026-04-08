08 апреля, 18:02

Мурашко: в России производство препаратов от рака для каждого пациента индивидуально

Мурашко рассказал о передовых методах диагностики и лечения рака, доступных в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Терапия радиофармацевтическими препаратами, лучевая и протонная терапии, клеточные технологии, а именно CAR-T терапия являются передовыми методами диагностики и лечения онкологических заболеваний в России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Государства Ливия в России Эмхемедом Альмаграви.

"Важно отметить, что вакцина создается индивидуально для каждого пациента. Кроме того, мы создали производство полного цикла: на первом этапе проводятся биопсия и генетическое исследование, после чего осуществляются производство и введение препарата", – сказал Мурашко, передает ТАСС.

Министр добавил, что удалось добиться успехов в технологической сфере здравоохранения. По его информации, в ближайшее время будет запущена в производство отечественная роботизированная система для малоинвазивной хирургии в разных направлениях, в том числе в онкологии.

Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что около 54% новых случаев рака в России диагностируется у женщин. По его словам, гендерное распределение в России остается стабильным на протяжении 10 лет.

Российские ученые разработали тест-систему для раннего выявления рака эндометрия у женщин без забора крови или биоптического материала. На данный момент разработка проходит медицинские испытания.

Читайте также


Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

