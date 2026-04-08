Мурашко: в России производство препаратов от рака для каждого пациента индивидуально

Терапия радиофармацевтическими препаратами, лучевая и протонная терапии, клеточные технологии, а именно CAR-T терапия являются передовыми методами диагностики и лечения онкологических заболеваний в России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Государства Ливия в России Эмхемедом Альмаграви.

"Важно отметить, что вакцина создается индивидуально для каждого пациента. Кроме того, мы создали производство полного цикла: на первом этапе проводятся биопсия и генетическое исследование, после чего осуществляются производство и введение препарата", – сказал Мурашко, передает ТАСС.

Министр добавил, что удалось добиться успехов в технологической сфере здравоохранения. По его информации, в ближайшее время будет запущена в производство отечественная роботизированная система для малоинвазивной хирургии в разных направлениях, в том числе в онкологии.

Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что около 54% новых случаев рака в России диагностируется у женщин. По его словам, гендерное распределение в России остается стабильным на протяжении 10 лет.

Российские ученые разработали тест-систему для раннего выявления рака эндометрия у женщин без забора крови или биоптического материала. На данный момент разработка проходит медицинские испытания.