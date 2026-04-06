06 апреля, 14:27Общество
Российские онковакцины включили в программу ОМС
Российские вакцины от рака включили в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи (ОМС). Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Прежде всего это персонализированные (вакцины. – Прим. ред.), которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью", – сказал премьер в ходе совещания с вице-премьерами.
С их помощью пациенты смогут получить лечение от ряда видов онкологии внутренних органов и крови. Также россиянам стала доступна CAR-T клеточная терапия. Ожидается, что это повысит эффективность помощи людям с тяжелыми заболеваниями.
Ранее в России первый пациент получил персонализированную вакцину от рака. Противоопухолевая мРНК-вакцина "Неоонковак" была применена в НМИЦ радиологии Минздрава.
Пациентом стал 60-летний житель Курской области с меланомой кожи. Научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что первые результаты появятся через три месяца.
