Российские онковакцины включили в программу ОМС

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Российские вакцины от рака включили в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи (ОМС). Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Прежде всего это персонализированные (вакцины. – Прим. ред.), которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью", – сказал премьер в ходе совещания с вице-премьерами.

С их помощью пациенты смогут получить лечение от ряда видов онкологии внутренних органов и крови. Также россиянам стала доступна CAR-T клеточная терапия. Ожидается, что это повысит эффективность помощи людям с тяжелыми заболеваниями.

Ранее в России первый пациент получил персонализированную вакцину от рака. Противоопухолевая мРНК-вакцина "Неоонковак" была применена в НМИЦ радиологии Минздрава.

Пациентом стал 60-летний житель Курской области с меланомой кожи. Научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что первые результаты появятся через три месяца.