Первые результаты действия российской вакцины от рака появятся через три месяца

Первые результаты введения персонализированной вакцины от меланомы появятся через три месяца. Об этом "Газете.ру" сообщил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Первый в России пациент 1 апреля получил персонализированную вакцину от рака. Противоопухолевая мРНК-вакцина "Неоонковак" была применена в НМИЦ радиологии Минздрава. Пациентом стал 60-летний житель Курской области с меланомой кожи.

По словам Гинцбурга, вакцину ввели в 10:30. Ученый уточнил, что с пациентом пока все хорошо, никаких негативных реакций нет.

"Вакцина помогает бороться как раз с метастазами. Меланомы содержат наибольшее количество мутаций, поэтому с этих опухолей решили начать эксперимент с применением новой российской вакцины", – пояснил он.

Гинцбург подчеркнул, что для выпуска вакцины у пациента взяли фрагменты опухолевой и неопухолевой тканей. Их отсеквенировали и проанализировали.

Академик указал, что вакцина вводится в шею при помощи шприца. Он рассказал, что всего мужчине проведут 8–9 введений с интервалами в 2–3 недели. После каждой инъекции специалисты будут следить за уровнем иммунного ответа.

Предполагается, что вакцина поможет увеличить число лимфоцитов CD8. Перед каждой инъекцией у пациента будут брать кровь и изменять уровень лимфоцитов. Третье введение вакцины намечено на середину третьего месяца лечения.

Минздрав РФ ранее уточнял, что вакцинация осуществляется в отделении персонифицированных биотехнологических методов лечения. Всего предусмотрено до 10 инъекций. При этом процесс подготовки самого препарата индивидуален.

