01 апреля, 15:29
Первые результаты действия российской вакцины от рака появятся через три месяца
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Первые результаты введения персонализированной вакцины от меланомы появятся через три месяца. Об этом "Газете.ру" сообщил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Первый в России пациент 1 апреля получил персонализированную вакцину от рака. Противоопухолевая мРНК-вакцина "Неоонковак" была применена в НМИЦ радиологии Минздрава. Пациентом стал 60-летний житель Курской области с меланомой кожи.
По словам Гинцбурга, вакцину ввели в 10:30. Ученый уточнил, что с пациентом пока все хорошо, никаких негативных реакций нет.
"Вакцина помогает бороться как раз с метастазами. Меланомы содержат наибольшее количество мутаций, поэтому с этих опухолей решили начать эксперимент с применением новой российской вакцины", – пояснил он.
Гинцбург подчеркнул, что для выпуска вакцины у пациента взяли фрагменты опухолевой и неопухолевой тканей. Их отсеквенировали и проанализировали.
Академик указал, что вакцина вводится в шею при помощи шприца. Он рассказал, что всего мужчине проведут 8–9 введений с интервалами в 2–3 недели. После каждой инъекции специалисты будут следить за уровнем иммунного ответа.
Предполагается, что вакцина поможет увеличить число лимфоцитов CD8. Перед каждой инъекцией у пациента будут брать кровь и изменять уровень лимфоцитов. Третье введение вакцины намечено на середину третьего месяца лечения.
Минздрав РФ ранее уточнял, что вакцинация осуществляется в отделении персонифицированных биотехнологических методов лечения. Всего предусмотрено до 10 инъекций. При этом процесс подготовки самого препарата индивидуален.
Первый в России пациент получил вакцину от рака