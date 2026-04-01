Минздрав РФ рассказал о схеме введения вакцины от меланомы

Введение мРНК-вакцины для лечения меланомы проводится в несколько этапов: в 1, 8 и 15-й дни с повышением дозировки, а затем – один раз в 21 день, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Вакцинация осуществляется в отделении персонифицированных биотехнологических методов лечения. Всего предусмотрено до 10 инъекций.

При этом процесс подготовки самого препарата индивидуален, подчеркнули в ведомстве. Там же добавили, что он завершается в GMP-лаборатории Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии министерства непосредственно перед его введением.

Немногим ранее в НМИЦ первый в стране пациент получил персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "Неоонковак". Ее обладателем стал 60-летний житель Курской области, страдающий от меланомы кожи.

Сейчас мужчина проходит курс иммунотерапии. Однако, несмотря на лечение, все еще сохраняется высокий риск дальнейшего развития заболевания. Более того, медики допускают ограниченность эффективности терапии, в связи с чем рассматривают применение персонализированного препарата как средство для контроля болезни.