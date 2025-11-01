Российские ученые разработали наночастицы для заживления тяжелых ожогов и хронических ран

Фото: наука.рф

Российские ученые разработали наночастицы на основе фосфата церия, которые подавляют разрушительные окислительные процессы, борются с воспалением и в два раза ускоряют рост ключевых клеток, ответственных за восстановление кожи, сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Благодаря им материал может лечь в основу средств для лечения острых и длительно незаживающих ран, ожогов и других серьезных повреждений кожи", – пояснила профессор Первого МГМУ имени Сеченова Екатерина Силина.

За последние годы профессор Силина разработала множество наноструктур на основе оксида церия, обладающих антиоксидантными, противомикробными и ранозаживляющими свойствами. Год назад исследовательской группе удалось создать методику промышленного производства таких наночастиц, отмечается в публикации.

В новой работе ученые предложили еще один подход – получение наночастиц из ортофосфата церия. Для изучения свойств материала исследователи синтезировали три различные формы наноструктур, используя смесь нитрата церия с аммиаком и ортофосфорной кислотой при варьировании условий кристаллизации.

Путем изменения концентрации реагентов, температуры и кислотности раствора исследователи синтезировали наночастицы прямоугольной формы, сопоставимые по размеру с мельчайшими вирусами. Эксперименты показали, что частицы, полученные с применением регулятора кристаллизации, ускоряют деление клеток-предшественников соединительной ткани в два раза и стимулируют рост фибробластов и кератиноцитов.

Также наночастицы продемонстрировали антиоксидантные свойства, подавляя окислительные процессы в несколько раз эффективнее аскорбиновой кислоты. По мнению ученых, полученные результаты открывают перспективы для применения новых материалов в терапии тяжелых ожогов и лечения хронических ран.

