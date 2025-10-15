Nature: аспирин может замедлить развитие рака

Фото: depositphotos/patty_cgd@hotmail.com

Ученые шведских Каролинского института и Каролинской университетской больницы выяснили, что аспирин может существенно снизить риск рецидива колоректального рака. Об этом сообщил журнал Nature.

Препарат обладает противовоспалительным действием и в малых дозах способен подавлять активность тромбоцитов, которые играют значительную роль в процессах распространения раковых клеток из первичного очага. Исследователи не исключают, что сам аспирин может напрямую тормозить развитие рака.

Тем не менее эффективность этого способа удалось доказать лишь для пациентов с генетической мутацией PIK3CA. Уточняется, что это может заставить пересмотреть клинические рекомендации и заставить врачей назначать аспирин по более индивидуальному подходу.

При этом ученые отмечают важность проведения дополнительных исследований и испытаний.

Ранее компания "Онкодиаг", участник Московского инновационного кластера, представила уникальный тест для раннего выявления рака, не имеющий аналогов в мире. Тест СА-62 помогает выявлять онкозаболевания на начальных стадиях с точностью до 90% по результатам обычного анализа крови. Благодаря этому диагностика станет доступной, малоинвазивной и удобной.

