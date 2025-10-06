Каждый 25-й россиянин ждет бессмертия благодаря технологиям

Фото: depositphotos/vitstudio

Каждый 25-й опрошенный россиянин (4%) допускает, что технологии смогут сделать людей бессмертными. Об этом сообщает "Газета. ру" со ссылкой на результаты опроса, проведенного редакцией Новостей, Науки, Hi-Tech Mail и II Международным симпозиумом "Создавая будущее".

Согласно исследованию, в котором приняли участие свыше 7 тысяч человек из 50 регионов России, большинство респондентов (72%) считают, что технологии значительно или незначительно увеличат продолжительность жизни, в то время как 22% полагают, что они не окажут существенного влияния.

53% опрошенных видят во внедрении технологий в медицину новые возможности, 6% – угрозы, а 39% респондентов считают, что технологии несут в равной степени как риски, так и преимущества. 55% участников опроса считают, что наибольшую пользу сфере медицины принесет персонализированное лечение.

"Будущее медицины – это персонализация. Люди по-разному метаболизируют лекарства. У одних ферменты печени быстро разрушают препарат, и стандартная доза оказывается слишком маленькой. У других, наоборот, обычная дозировка может вызвать побочные эффекты. Это особенно важно для противоопухолевых средств, антикоагулянтов или антидепрессантов. Генетический анализ позволяет заранее предсказать такие реакции и назначить персонализированную дозу", – отметил сотрудник одного научно-исследовательского центра, врач-онколог, кандидат медицинских наук Айрат Билялов.

Эксперт добавил, что такой подход изменит профилактику заболеваний: использование генетических маркеров позволит оценивать индивидуальные риски развития различных патологий – от сердечно-сосудистых до онкологических.

При этом россияне осознают и потенциальные риски: 65% опрошенных опасаются генетического редактирования, 57% – искусственного интеллекта в медицине, 45% – контроля за активностью генов и 41% – роботизации здравоохранения.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что роботическая хирургия является новым стандартом лечения пациентов, у которых диагностирована онкология. Из-за предельной точности и минимальной травматичности медикам удается проводить операции, которые еще недавно считались очень сложными. При этом пациенты после роботизированных вмешательств восстанавливаются быстрее.