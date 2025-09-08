Собянин: роботическая хирургия существенно расширяет возможности хирургов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роботическая хирургия является новым стандартом лечения пациентов, у которых диагностирована онкология. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр рассказал, что в период с января по июль 2025 года было проведено более 2 тысяч роботизированных операций. Эти показатели достигли уровня 2024 года. Собянин отметил, что такие вмешательства позволяют расширить возможности врачей.

В частности, из-за предельной точности и минимальной травматичности медикам удается проводить операции, которые еще недавно считались очень сложными. При этом пациенты после роботизированных вмешательств восстанавливаются быстрее, что позволяет им в скором времени вернуться к обычной жизни.



"Мы изменили саму философию онкопомощи в столице, делая ее более ориентированной на человека, безопасной и технологичной", – отметил мэр.

Собянин также назвал важным то, что пациенты могут получить необходимую помощь по самым инновационным мировым методикам в московских онкоцентрах: ММКЦ "Коммунарка", МГОБ № 62, онкоцентре № 1 ГКБ имени С. С. Юдина, ММНКЦ имени С. П. Боткина и МКНЦ имени А. С. Логинова.

Ранее в Москве врачи городской клинической больницы (ГКБ) № 31 имени академика Савельевой провели первые 30 хирургических операций с применением мини-робота-ортопеда CORI. Всего в прошлом году в больнице было выполнено более 300 операций по замене суставов с использованием роботических технологий.

Система CORI помогает врачам во время эндопротезирования коленных суставов. Травматологи больницы уже оценили высокую точность и безопасность мини-робота, который обладает интеллектуальной станцией навигации. Это помогает выстраивать трехмерную модель анатомии сустава, а также анализировать состояние связок.