29 декабря, 09:50

Политика

Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в январе

Фото: kremlin.ru

С 1 января 2026 года в России вступит в силу ряд законов, включая повышение минимального размера оплаты труда. Подробнее об этих решениях рассказал в MAX председатель ГД Вячеслав Володин.

"С 1 января более чем на 20% вырастет минимальный размер оплаты труда: он составит 27 093 рубля. Также увеличится прожиточный минимум и ряд социальных выплат, а страховые пенсии проиндексируют на 7,6%", – отметил он.

Кроме того, в РФ расширят меры поддержки семей, включая снятие ограничения на включение периода ухода за ребенком в страховой стаж. Как уточнил Володин, речь идет об уходе за детьми в возрасте до 1,5 лет.

Также будет введена новая выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Это позволит каждому из родителей или опекунов при определенных условиях получать пособие в размере разницы между уплаченным подоходным налогом (НДФЛ) по ставке 13% и тем, сколько бы человек заплатил, если бы налог был 6%.

Вместе с тем женщинам со званием "Мать-героиня" будут полагаться социальные гарантии наравне с героями Труда и героями России.

С нового года вступит в силу ряд законов по поддержке участников СВО и членов их семей. Например, для них продлят кредитные каникулы, введут льготы по земельному и транспортному налогам. Володин напомнил, что с 2022 года в этой сфере принято 154 закона. При этом создана система, которая корректируется исходя из меняющейся ситуации.

"Усиливается контроль за мигрантами. МВД и органы управления образованием будут оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов", – рассказал спикер Госдумы.

В частности, органы управления образованием станут передавать в МВД информацию о результатах тестов на знание русского языка, зачислении и отчислении детей мигрантов. Кроме того, в правоохранительные органы будут передавать данные иностранных детей, включая сведения о регистрации или постановке на миграционный учет.

Также иностранные агенты будут лишены налоговых льгот – для них установят единую ставку подоходного налога в размере 30%. Как указал Володин, "предавшие Россию" граждане будут платить налоги в большем размере.

В это же время государство освободит часть корпоративных выплат при рождении детей от уплаты НДФЛ. Теперь необлагаемая сумма выплат увеличится с 50 тысяч до 1 миллиона рублей.

"Речь идет о поддержке, которую работодатели могут оказывать работникам в течение первого года после рождения, усыновления ребенка или установления опеки над ним", – объяснил спикер ГД.

Кроме того, выпускники 9-х классов, не сдавшие государственную итоговую аттестацию (ГИА), смогут бесплатно получить рабочую профессию из перечня, который определят региональные власти.

Ранее парламентарии предложили ввести в России новую категорию ветеранов труда. Сейчас звание можно получить только при наличии определенного трудового стажа и государственной или ведомственной награды. При этом бывает, что человек накопил необходимый стаж, но не имеет нужной награды. Это лишает его возможности получить статус ветерана и соответствующие льготы.

