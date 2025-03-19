Сергей Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медпомощи в Москве

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Количество высокотехнологичных операций в Москве за год выросло от 2,1 до 126 тысяч. При этом повышение уровня доступности высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) – один из ключевых приоритетов стратегии развития столицы. Об этом рассказал Сергей Собянин в личном блоге.

По словам мэра, в 2010 году в Москве врачи оказали ВМП почти 33,5 тысячи раз. Большая часть этих случаев пришлась на крупные федеральные клиники, однако в городских больницах оказание ВМП только начиналось, и за год было проведено около 2,1 тысячи процедур.

К 2024 году число случаев оказания ВМП увеличилось до 192 тысяч в год, а две трети из них были проведены специалистами городских медицинских учреждений. Город провел масштабную работу, чтобы достигнуть такого результата. В частности, были отремонтированы городские стационары, поставлены новейшие образцы оборудования, внедрены новые стандарты лечения.

В настоящее время 32 городские больницы освоили 20 профилей ВМП. В числе наиболее актуальных областей в сфере оказания помощи оказались сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия, урология и онкология, отметил Собянин.

В прошлом году более 34 тысяч раз были использованы передовые методы лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, что на 26% больше, чем в 2019 году. Кроме того, заметно выросло число операций по установке кардиовертера-дефибриллятора, а также по транскатетерной имплантации, протезированию и пластике сердечных клапанов.

В сфере травматологии и ортопедии также наблюдается прогресс: за пять лет рост составил 39%. В настоящее время столичные специалисты активно проводят ревизионное эндопротезирование, выполняют артроскопию, которая позволяет избежать протезирования и сохранить собственные суставы. Также применяется эндопротезирование с использованием роботизированных систем.

"Активное развитие получила роботическая хирургия. С помощью современных роботических установок за 2024 год проведено почти 2,2 тысячи операций – на 91% больше в сравнении с 2023 годом", – отметил глава города.

Между тем в Городской клинической больнице (ГКБ) № 31 имени академика Г. М. Савельевой, ГКБ В. П. Демихова и Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С. П. Боткина роботы-ортопеды проводят операции по замене суставов. Перед установкой протеза специалисты делают трехмерные модели, которые основаны на результатах компьютерной томографии. Они помогают разработать план операции и определить оптимальное расположение имплантов.

После этого имплант устанавливается с минимальным повреждением тканей. Благодаря технологии пациент может вернуться к привычному образу жизни уже через 4–6 недель. Однако ранее на восстановление требовалось не менее полугода.

Рост в области нейрохирургии за пять лет составил 62%: в 2024 году было проведено более 9,5 тысячи таких операций. Современное оборудование позволяет специалистам проводить операции на головном и спинном мозге, а также на периферических нервах. Хирургические вмешательства выполняются через небольшие проколы, что позволяет минимизировать травматичность. Благодаря этому пациент может быть выписан через несколько дней.

Также передовые методы используются в области урологии, включая лазерную и плазменную аблацию. В прошлом году было проведено около 1,2 тысячи таких процедур. Тем временем благодаря открытию в прошлом году нового корпуса лучевой терапии в Московском многопрофильном медицинском центре "Коммунарка" медицинская помощь стала доступна для большего числа пациентов.

"Высокотехнологичные операции, которые пятнадцать лет назад были редкостью, вошли в обычную практику московских больниц. Мы продолжим работу по повышению доступности ВМП и будем постоянно внедрять в практику новые медицинские технологии", – заключил Собянин.

Ранее мэр заявил, что москвичам стали доступны три новых высокотехнологичных метода проведения сердечно-сосудистых операций, в частности эндоваскулярное удаление тромбов из магистральных вен. Ранее пациенты лечились при помощи антикоагулянтов, эффективность чего ограничена. Теперь медики делают небольшой прокол, чтобы добраться до тромбоза по сосудистой сети.