Собянин: три новых метода сердечно-сосудистых операций доступны для москвичей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москвичам стали доступны три новых высокотехнологичных метода проведения сердечно-сосудистых операций, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"На их внедрение выделено дополнительное финансирование. При наличии медицинских показаний хирурги могут проводить операции тремя методами", – рассказал мэр.

Речь идет об эндоваскулярном удалении тромбов из магистральных вен. Ранее пациенты лечились при помощи антикоагулянтов, эффективность чего ограничена. Теперь медики делают небольшой прокол, чтобы добраться до тромбоза по сосудистой сети.

"Это снижает риск осложнений и ускоряет восстановление", – отметил Собянин.

Также врачи проводят повторное протезирование артерий с использованием гомографтов. Пациенты, которым делали операции на сосудах, могут получить повторное малоинвазивное вмешательство с использованием биопротезов, что повысит шансы на успешное лечение и спасет жизни при тяжелых случаях.

Третьим методом стал ультразвуковой транскатетерный тромболизис. Эта технология сочетает введение тромболитических препаратов с ультразвуковым воздействием для растворения тромбов внутри сосудов.

"Это особенно эффективно при лечении тромбоэмболии легочной артерии – повышается безопасность терапии", – уточнил мэр.

Ранее новые функции появились в сервисе "Электронная медицинская карта". В прошлом году горожанам стал доступен раздел "Мои госпитализации", с помощью которого они могут отслеживать назначения и результаты обследований в режиме реального времени. Также в сервисе ввели функцию видеотрансляции из детской реанимации. Это позволяет родителям круглосуточно наблюдать за новорожденными.

