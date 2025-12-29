Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Видео: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве ликвидируют последствия снегопада. За сутки прирост свежевыпавшего снега составил до 1 сантиметра, рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Ожидается, что к утру вторника, 30 декабря, может выпасть еще до 5 сантиметров осадков.

"Повсеместно идут работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", – говорится в сообщении.

Под особым контролем специалистов находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям и платформам, а также объектам социальной сферы.

Помимо этого, проводятся работы по очистке крыш домов от снега. Такие места огораживаются лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.



Городские службы столицы продолжат работать в усиленном режиме с 31 декабря по 11 января. Предусмотрено круглосуточное дежурство, будут приняты все меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города.

В частности, особое внимание уделят уборке дорог, пешеходных зон, дворовых территорий и общественных пространств. Для данной работы будет задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.