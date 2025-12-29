Форма поиска по сайту

29 декабря, 10:01

Мэр Москвы

Сергей Собянин и Алексей Текслер стали лучшими главами регионов в сфере экологии

Фото: kremlin.ru; пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин и глава Челябинской области Алексей Текслер стали лауреатами экологической премии журнала "Экоград". Об этом ТАСС рассказал главный редактор журнала Игорь Панарин.

По его словам, их кандидатуры выдвинул председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Собянину присвоено звание "Губернатор – эколог года" за развитие столичного метрополитена. Текслер получил аналогичное звание за исполнение федерального проекта "Чистый воздух", а также за проведение всероссийского Детского экологического форума.

По мнению экологов, развитие метро в Москве благоприятно влияет на экологию и помогает решить задачи чистого воздуха в городе, так как больше всего воздух в столице загрязняют автомобили.

Также комиссия отметила, что Текслер, исполняя федеральный проект "Чистый воздух", помог за 5 лет снизить количество вредных выбросов в Челябинске на 43%. Этот показатель выше, чем в остальных городах. А Детский экологический форум, в котором приняли участие 3,5 тысячи человек из 51 региона России, стал одним из крупнейших событий 2025 года.

Кроме того, экологами года стали защитники национального парка "Лосиный остров" Александр Рабкин, Марина Каверина, Валерий Воронов, Татьяна Гутникова, Илья Уколов.

Ранее на юге Москвы открылся первый экоцентр регионального оператора, в котором будут принимать вторсырье и обучать горожан раздельному сбору мусора. В экоцентре организуют тематические мероприятия, лекции и мастер-классы. Это обеспечит вовлечение москвичей в программу раздельного сбора мусора и повысит их осведомленность в сфере экологии.

