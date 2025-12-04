Трутнев заявил о необходимости защищать экологию, развивая туризм на Байкале

Фото: 123RF.com/antonina79

Развитие туризма на Байкале должно сопровождаться строгими мерами по защите окружающей среды, рассказал вице-премьер и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания, посвященного социально-экономическому развитию региона.

"Они должны дать возможность людям отдыхать на прекрасном озере, но отдыхать в тех условиях, которые не загрязняют озеро, не перегружают его экологически", – отметил Трутнев, передает ТАСС.

Он напомнил, что неоднократно наблюдал подготовку проектов, в том числе на Байкале, и подчеркнул, что региону необходимы новые гостиницы. По его словам, объектов пока немного, однако их реализация крайне важна.

До этого министерство финансов Бурятии сообщило, что в 2026 году более 3 миллиардов рублей планируется направить на программы, связанные с защитой Байкала.

Согласно данным Минтуризма республики, в особой экономической зоне "Байкальская гавань" будет спроектировано и построено берегоукрепительное сооружение в районе Турки, одной из ключевых территорий для круизного туризма по проекту "Пять морей и озеро Байкал".

К 2030 году намерены создать круглогодичный курорт "Волшебный Байкал", в котором предусмотрено строительство очистных сооружений и новых объектов размещения.

Ранее глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев заявил, что массовый туризм не должен развиваться в регионах с уникальной природой – на Байкале, Камчатке и в Якутии. Он подчеркнул, что экологическая нагрузка там уже высока и дальнейший наплыв туристов может лишить будущие поколения возможности увидеть эти территории в первозданном виде.

Тарбаев отметил, что такие места нельзя застраивать средствами размещения, даже временными, и подходить к развитию экотуризма нужно крайне осторожно. По его мнению, туристов нужно размещать в городах с готовой инфраструктурой, а посещение природных объектов должно оставаться эксклюзивным, "штучным" продуктом.