Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 19:02

Туризм

Трутнев заявил о необходимости защищать экологию, развивая туризм на Байкале

Фото: 123RF.com/antonina79

Развитие туризма на Байкале должно сопровождаться строгими мерами по защите окружающей среды, рассказал вице-премьер и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания, посвященного социально-экономическому развитию региона.

"Они должны дать возможность людям отдыхать на прекрасном озере, но отдыхать в тех условиях, которые не загрязняют озеро, не перегружают его экологически", – отметил Трутнев, передает ТАСС.

Он напомнил, что неоднократно наблюдал подготовку проектов, в том числе на Байкале, и подчеркнул, что региону необходимы новые гостиницы. По его словам, объектов пока немного, однако их реализация крайне важна.

До этого министерство финансов Бурятии сообщило, что в 2026 году более 3 миллиардов рублей планируется направить на программы, связанные с защитой Байкала.

Согласно данным Минтуризма республики, в особой экономической зоне "Байкальская гавань" будет спроектировано и построено берегоукрепительное сооружение в районе Турки, одной из ключевых территорий для круизного туризма по проекту "Пять морей и озеро Байкал".

К 2030 году намерены создать круглогодичный курорт "Волшебный Байкал", в котором предусмотрено строительство очистных сооружений и новых объектов размещения.

Ранее глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев заявил, что массовый туризм не должен развиваться в регионах с уникальной природой – на Байкале, Камчатке и в Якутии. Он подчеркнул, что экологическая нагрузка там уже высока и дальнейший наплыв туристов может лишить будущие поколения возможности увидеть эти территории в первозданном виде.

Тарбаев отметил, что такие места нельзя застраивать средствами размещения, даже временными, и подходить к развитию экотуризма нужно крайне осторожно. По его мнению, туристов нужно размещать в городах с готовой инфраструктурой, а посещение природных объектов должно оставаться эксклюзивным, "штучным" продуктом.

Читайте также


туризмрегионы

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика