27 марта, 20:02Туризм
Путин поручил расширить турпроект "Пять морей и озеро Байкал" на Белое море
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" должен быть расширен на Белое море. Такое поручение дал Владимир Путин на пленарном заседании форума "Арктика – территория диалога".
В рамках проекта планируется обустройство туристической инфраструктуры Белого моря.
"Чтобы открыть Арктику для массового туризма, конечно, важен вопрос транспортной доступности. Начиная от ремонта и строительства автомобильных дорог до развития авиационного сообщения", – добавил он.
Кроме того, количество гостей региона продолжает расти, отметил российский лидер.
"Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, чтобы познакомиться с ее ландшафтами, увидеть северное сияние, заняться арктической рыбалкой, покататься на собачьих упряжках в конце концов или совершить путешествие к заполярным архипелагам", – добавил Путин.
В частности, в регионе появляются новые туристические места – центр арктического туризма с горнолыжным направлением в Ямало-Ненецком автономном округе, акватермальный курорт и всесезонный гостиничный комплекс в Карелии, перечислил российский лидер.
"Прошу и по линии федерального правительства, и в регионах поддержать такие инициативы, которые открывают новые границы Арктики, работают на повышение интереса к этому региону", – призвал Путин.
Кроме того, президент РФ призвал расширить возможность портов и проработать строительство новых гаваней в регионе. По его словам, Россия также должна вводить ледоколы нового поколения и усилить свои позиции в этой сфере, несмотря на то что страна имеет самый большой ледокольный флот в мире.