Путин заявил, что значение Арктики для всего мира растет

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Значение Арктики для всего мира растет, усиливается и геополитическая борьба за позиции в этом регионе. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.

Президент РФ напомнил, что для сотрудничества в экологической сфере, предупреждения чрезвычайных ситуаций за Полярным кругом и совместного реагирования на них был создан Арктический совет. Но к настоящему моменту этот механизм деградировал.

"Причем Россия не отказывалась от общения в этом формате. Это был выбор именно наших западных партнеров, западных государств", – отметил Путин.

Кроме того, диалог со странами Запада по сотрудничеству в сфере экологических систем свернут, так как ранее многие западные государства взяли курс на конфронтацию и оборвали экономические связи с Россией, прекратив научно-образовательные и культурные контакты.

"Мы готовы к совместной работе не только с арктическими государствами, но со всеми, кто так же, как и мы, разделяет ответственность за стабильное, устойчивое будущее планеты, способные принимать сбалансированные решения, рассчитанные на десятилетия вперед", – добавил лидер страны.

Россия является крупнейшей арктической державой, и она выступала и выступает за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на ЧС и экономическое, промышленное освоение Арктики, заключил Путин.

Ранее российский лидер отмечал, что перед страной стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики. Государству предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру и расширить возможности экономики и бизнеса.

Также необходимо последовательно улучшать городскую среду и благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера, чтобы у населения была хорошая и оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения.

