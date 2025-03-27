Путин заявил, что перед РФ стоят масштабные задачи по развитию Арктики

Фото: ТАСС/пресс-служба/Гавриил Григоров

Перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.

"Здесь в Арктике, в этом стратегическом и значимом для нас регионе, перед нами стоят масштабные и системные задачи. Предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики, бизнеса с обязательной защитой чувствительных экосистем", – сказал президент, добавив, что нужно создавать комфортные условия для жизни.

Для этого, отметил российский лидер, потребуется последовательно улучшать городскую среду и благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера, чтобы у людей была "интересная, хорошая, оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения".

Кроме того, по словам Путина, важно учитывать сегодняшние объективные проблемы и ограничения, однако в России не должны откладывать запуск проектов развития, важных для Арктики и для страны.

Говоря о перспективах развития Севморпути, глава государства также обратил внимание кабмина на то, что необходимые решения по развитию морских путей еще не приняты. Путин подчеркнул, что нужно обеспечить грузопотоки Севморпути, инфраструктуры и флота.

"К сожалению, решение на этот счет до сих пор не принято, а модель не составлена. Я обращаю на это внимание коллег", – сказал президент РФ.

Ранее Путин назвал Россию безусловным лидером в Арктике. Между тем Москва и Вашингтон на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля обсудили возможные энергетические проекты в Арктике. Как рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, такие проекты и инвестиции в них со стороны обеих стран стали более вероятными после переговоров.

Кроме того, как сообщали СМИ, США начали большой проект по строительству 48 американских ледоколов из-за успехов России по освоению Арктического региона.