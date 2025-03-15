РИА Новости: США начали большой проект по ледоколам из-за успехов РФ в Арктике

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США начали большой проект по строительству 48 американских ледоколов из-за успехов России по освоению арктического региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из судостроительной отрасли РФ.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты планируют заказать строительство 48 ледоколов. Глава Белого дома отмечал, что у России сейчас "порядка 40 ледоколов", у США же – только один.

"Конечно же, видя активность России в Арктике и наблюдая за тем, как мы развиваем Северный морской путь, спать спокойно американцы не могут", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, американцы считают арктический регион зоной своих интересов, поэтому Штаты будут принимать меры для усиления своего присутствия в Арктике.

"США сейчас оказались в ситуации, образно говоря, "арктическое ранчо имею, а лыж там не имею", то есть им нужны средства доставки грузов в арктических морях, в основном покрытых льдом. Без ледоколов, причем разных, тут не обойтись", – объяснил источник.

Между тем в состав российской группировки сейчас входят 42 ледокола, в том числе 34 дизель-электрических и 8 атомных. При этом самыми мощными в мире на сегодняшний день считаются атомоходы проекта 22220, среди которых универсальные атомные ледоколы "Арктика", "Урал", "Сибирь" и "Чукотка".

"Чукотка" была спущена на воду в ноябре прошлого года. Владимир Путин назвал спуск ледокола важным этапом в развитии российского ледокольного флота, так как от укрепления этой сферы зависит реализация планов по обустройству арктических территорий и наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути.