Путин заявил, что Россия не допустит посягательств на свой суверенитет

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Россия не допустит посягательств на свой суверенитет и надежно защитит национальные интересы. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании форума "Арктика – территория диалога".

Как подчеркнул президент, Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но следит за ситуацией и выстраивает адекватную линию реагирования.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры", – сказал Путин.

Кроме того, в РФ будут реагировать на участие Швеции и Финляндии в деятельности НАТО, подчеркнул глава государства.

"Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих новобранцев – Финляндии и Швеции, с которыми, кстати говоря, до недавнего времени не было вообще никаких проблем", – пояснил президент.

Как ранее отметил Путин, перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики, так как это стратегический для страны регион. По словам президента, там предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширять возможности экономики и создавать комфортные условия для жизни людей.

Значение Арктики для всего мира растет, усиливается и геополитическая борьба за позиции в этом регионе, напомнил российский лидер. Однако диалог со странами Запада по сотрудничеству в сфере экологических систем свернут, так как ранее многие западные государства взяли курс на конфронтацию и оборвали экономические связи с Россией.