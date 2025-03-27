Путин поручил расширить возможности портов в Арктике

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В Арктике необходимо расширить возможность портов и проработать строительство новых гаваней. Соответствующее поручение кабмину дал Владимир Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика – территория диалога".

"Также прошу правительство проработать вопрос о строительстве в России новых верфей – современных, сложных, высокотехнологичных производств", – сказал глава государства.

По словам Путина, Россия также должна вводить ледоколы нового поколения, в том числе атомные. Он подчеркнул, что РФ имеет самый большой ледокольный флот в мире, однако свои позиции в этой сфере надо усиливать.

Президент добавил, что в Арктике нужен и собственный торговый флот, включая грузовые и аварийно-спасательные суда, которые будут обеспечивать перевозки как по северным морям, так и по внутренним водным путям арктических регионов.

"Надо признать, что только отечественных судостроительных мощностей сейчас для этих целей недостаточно. В этой связи надо действовать по всем направлениям: приобретать и заказывать готовые суда, налаживать кооперацию с мировыми производителями и в целом выстраивать всю систему российского судостроения исходя из тех задач, которые стоят перед нами", – заявил Путин.

Президент РФ находится с рабочей поездкой в Мурманске. В регионе проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере – жить!", который организован фондом "Росконгресс" при поддержке российского кабмина в честь 500-летия открытия Северного морского пути.

В ходе совещания по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора Путин заявил, что Северный флот РФ является самым мощным. Он подчеркнул, что флот обеспечивает безопасность арктических рубежей государства.

Также российский лидер отметил, что перед РФ стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики. Путин заявил, что предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики, бизнеса с обязательной защитой чувствительных экосистем.