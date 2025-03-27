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27 марта, 18:45

Политика

Путин назвал Северный флот РФ самым мощным

Фото: kremlin.ru

Северный флот России является самым мощным, заявил Владимир Путин во время рабочей поездки в Мурманск.

"На Кольском полуострове базируется наш самый мощный Северный флот, обеспечивающий безопасность арктических рубежей России", – подчеркнул президент РФ в ходе совещания по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.

Кроме того, Путин отметил заслуги североморцев, которые сражаются в зоне специальной военной операции, а также поблагодарил моряков за проявленное мужество.

Российский флот продолжает развиваться. Например, в январе текущего года на тяжелом атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов" был запущен ядерный реактор. Кроме того, была завершена операция по размагничиванию корабля.

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