ТАСС: на "Адмирале Нахимове" осуществили физический пуск ядерного реактора

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На тяжелом атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов" проекта 11442М был осуществлен физический пуск ядерного реактора. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

"В третьей декаде декабря 2024 года на крейсере "Адмирал Нахимов" осуществлен плановый физический пуск ядерного реактора без выхода корабля в море", – рассказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что была завершена операция по размагничиванию корабля. По его словам, пуск реактора не означает завершение ремонта и модернизации крейсера, однако показывает, что ядерная энергетическая установка готова к функционированию.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота в рамках поездки в Мурманскую область. Он посетил пункт базирования атомных подводных крейсеров "Борей" и "Борей-А". Командующий подводными силами Северного флота, вице-адмирал Анатолий Коваленко рассказал министру о завершении реконструкции причального фронта для субмарин проекта 955.

