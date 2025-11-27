Бронирования зимних туров по России сократились на 15%

Фото: 123RF.com/evalmiko

Количество бронирований туров на период с декабря по февраль уменьшилось на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

По словам вице-президента АТОР и генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, такая динамика отражает общий тренд на снижение спроса. Он наблюдается не только в туризме, но и в ретейле и сфере кредитования.

"Туризм здесь стал заложником общеэкономической ситуации", – отметил Ромашкин.

При этом средняя глубина бронирования зимних туров по России остается высокой и в среднем составляет 60–80 дней. Среди наиболее популярных направлений для отдыха лидируют Краснодарский край, Минеральные Воды, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, а также Крым.

По словам туроператора Алены Фоминой, своевременное бронирование в новогодние праздники позволяет не только сэкономить, но и подобрать интересные варианты отдыха даже в разгар сезона.

Среди доступных и привлекательных направлений для зимних поездок она выделила Калининград и Минеральные Воды. Перелет в оба города обойдется примерно в 70 тысяч рублей на двоих. Фомина также отметила, что хорошим выбором для встречи Нового года может стать Ереван. Билеты туда будут стоить около 80 тысяч рублей на двоих.