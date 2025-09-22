Эксперт Мальцев назвал топ стран для отдыха в новогодние праздники в 2026 году

Эксперты посоветовали россиянам бронировать новогодние туры до конца сентября – это последний шанс ощутимо сэкономить. Насколько цены вырастут ближе к праздникам – в материале Москвы 24.

"Всегда хорошая идея"

Специалисты туристической отрасли рекомендуют россиянам планировать новогодний отдых заранее, поскольку стоимость туров и авиаперелетов традиционно возрастает в предпраздничный период. Кроме того, даже в высокий сезон можно найти привлекательные по цене варианты, рассказала Life.ru туроператор Алена Фомина.

По ее словам, одним из наиболее бюджетных направлений является Киргизия: перелет в город Ош обойдется примерно в 30 тысяч рублей на человека.





Алена Фомина туроператор Понятно, что Ош – не самое туристическое направление. И абсолютно зря. На самом деле это древний город, ему порядка 3 тысяч лет. Ош называют "южной столицей Кыргызстана". Когда-то через этот город проходил Великий Шелковый путь.

В числе альтернативных вариантов для зимнего отдыха специалист назвала Калининград и Минеральные Воды. Перелет в оба направления составит около 70 тысяч рублей на двоих.

Также перспективным направлением для празднования Нового года Фомина назвала Ереван. Стоимость перелета в столицу Армении составит порядка 80 тысяч рублей на двоих. В праздничный период город украшают яркие огни и проводятся рождественские базары.

Всего в новогодние праздники россияне будут отдыхать 12 дней – с 31 декабря по 11 января включительно. С 1 по 8 января считаются нерабочими по Трудовому кодексу, 10 и 11 января – это суббота и воскресенье, а пятницу, 9 января, правительство сделало выходным, чтобы не был нарушен баланс нерабочих и рабочих дней в Трудовом кодексе.

"Вариант на разный бюджет"

Традиционными лидерами среди зарубежных направлений в новогодние праздники остаются страны Юго-Восточной Азии, такие как Таиланд, Вьетнам, Китай, Индия и Шри-Ланка. Об этом Москве 24 рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

"Серьезную конкуренцию им составляют ОАЭ и Египет. В этом году также наблюдается возрастающий интерес к Венгрии как к одному из немногих популярных европейских направлений. Из более эксклюзивных вариантов можно выделить Катар и Северную Корею, а также Малайзию, которая сочетает различные виды туризма и предлагает варианты размещения на разный бюджет", – отметил он.

В России традиционно пользуются спросом Москва и Санкт-Петербург, а также Сочи, Казань, Калининград и Екатеринбург.



Михаил Мальцев президент УАТ Значительный рост популярности ожидается в регионах Северного Кавказа – Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, чему способствует развитие горнолыжных комплексов.

В свою очередь, для максимальной экономии в новогодних путешествиях туристам следует поторопиться с бронированием до конца сентября: как рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, в это время действуют наиболее выгодные акции раннего бронирования.

"Хотя подобные предложения будут доступны и до 31 октября, именно сейчас многие туроператоры предоставляют специальные условия на зимний сезон", – пояснил он.



Дмитрий Горин вице-президент РСТ Размер скидки может достигать 10%, при этом предоплата составляет от 10 до 30% от стоимости тура, а окончательный расчет происходит за три недели до поездки. Наибольшие скидки доступны по зарубежным направлениям.

Он также напомнил, что внутри России активнее всего раскупают размещение на горнолыжных курортах, а раннее бронирование позволяет не только сэкономить, но и гарантированно получить места в популярных отелях, которые быстро раскупаются.

"Средняя стоимость путешествия на неделю для двоих в России начинается примерно от 80 тысяч рублей, за границей – от 150 тысяч, хотя итоговый чек часто достигает 250–450 тысяч в зависимости от направления, предупредил специалист", – сказал Горин.

Стоит также учитывать волатильность курсов валют и динамическое ценообразование – стоимость одного и того же номера в пиковый сезон может вырасти более чем в два раза. Для дополнительной экономии можно рассмотреть поездки в менее популярные даты: путешествия в период католического Рождества или после 10 января могут обойтись на 50% дешевле туров с вылетом в пик новогодних праздников, заключил он.