30 августа, 05:55

Политика
Депутат Нилов: в России 31 декабря будет выходным днем

В Госдуме напомнили, что 31 декабря будет выходным днем в России

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

В России 31 декабря 2025 года будет выходным днем. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

"Это произойдет в связи с постановлением правительства, которое было принято в прошлом (2024. – Прим. ред.) году. Исходя из того, что в 2025 году 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, он был перенесен на 31 декабря, среду", – объяснил депутат, которого цитирует РИА Новости.

Нилов также напомнил, что всего в новогодние праздники россияне будут отдыхать 12 дней – с 31 декабря по 11 января включительно. С 1 по 8 января считаются нерабочими днями по Трудовому кодексу, 10 и 11 января – это суббота и воскресенье, а пятницу, 9 января, правительство сделало выходным днем, чтобы не был нарушен баланс нерабочих и рабочих дней в Трудовом кодексе.

Ранее сообщалось, что рабочая неделя будет трехдневной в России в начале ноября, поскольку 3 и 4 числа сделаны выходными. Таким образом, россияне смогут отдохнуть 3, 4, 8 и 9 ноября. 4-го числа отмечается День народного единства.

В Госдуме предложили перенести часть новогодних праздников на май, заявив, что такие длинные зимние каникулы не нужны. Кроме того, депутат предложили ввести выходной день 1 сентября для родителей школьников.

Первая рабочая неделя ноября будет трехдневной в России в 2025 году

политика

