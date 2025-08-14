Порядок расчета отпускных изменится в России с 1 сентября

Фото: depositphotos/Professor25

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила расчета отпускных, в которых будут учитываться квартальные и годовые премии. Об этом в беседе с ТАСС рассказала эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова.

По ее словам, осенью начнется индексация среднего заработка при масштабном повышении окладов, что увеличит расчетную базу. При этом юрист обратила внимание, что размер отпускных останется без изменения, если раньше в них уже были включены все премии и не было повышения.

"Но практика показывает, что отпускные у большинства россиян скорее увеличатся или станут справедливее, особенно там, где ранее выплаты, например квартальные или годовые премии, не учитывались", – пояснила Владимирова.

Введение корректировок она связала с тем, что с 1 сентября в расчет среднего заработка будут включаться все премии и денежные поощрения, предусмотренные системой оплаты труда.

Эксперт напомнила, что до этого действовал порядок, утвержденный в 2007 году. В соответствии с ним в расчет включались премии и вознаграждения из системы оплаты труда. При этом фиксированные выплаты и вознаграждения зачастую не учитывались.

Говоря о новых правилах расчета отпускных при повышении зарплаты, Владимирова отметила, что индексация будет применяться только в случае увеличения окладов или тарифных ставок. Причем это будет распространяться при росте данных параметров как во всей компании, отдельном филиале на другой территории, так и в обособленном подразделении в структуре организации.

Вместе с тем юрист сделала акцент на том, что теперь в законодательстве четко определено, какие выплаты подлежат индексации, а какие нет. Также было официально закреплено, что повышение может происходить как в головном офисе, так и в филиале или представительстве компании.

"Следовательно, будет меньше споров с проверяющими, так как алгоритм теперь однозначный. Нужно ли переносить отпуск, начатый до 1 сентября, но заканчивающийся после? На данный момент официальных разъяснений Минтруда или ФНС по этому поводу нет", – сказала она.

При этом эксперт советовала не переносить отпуск, даже если он завершится после 1 сентября, поскольку в таком случае расчет отпускных будет производиться по старым правилам.

В России также начнут действовать обновленные правила расчета среднего заработка. Согласно постановлению правительства, для начисления отпускных и выходного пособия будут использоваться новые формулы. Средний дневной заработок умножат на среднее число рабочих дней в месяце.

Для сотрудников с фиксированной ставкой расчет будет другим – средний заработок в час умножат на среднее количество рабочих часов в месяце. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.